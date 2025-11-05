Explosión en Waldo's Hermosillo: Marchan para exigir justicia por las víctimas del incendio

Hermosillo, Sonora.- Cientos de ciudadanas y ciudadanos acudieron a la marcha por justicia para las víctimas del incendio de Waldo's ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre en el Centro de Hermosillo, donde perdieron la vida 23 personas.

Desde la plaza Emiliana De Zubeldía partieron con mensajes de justicia y apoyo a las familias, donde se sumaron estudiantes de la Universidad de Sonora y colectivos a favor de los derechos humanos.

Con el grito de: "¡Justicia!", cientos de manifestantes marcharon por todo el bulevar Rosales, hasta llegar a Palacio de Gobierno, donde se concentraron con mensajes donde se pedía que se hicieran las investigaciones como son debidas, cárcel para los directores de corporativo comercial y atención oportuna médica para los afectados.

En la plaza Zaragoza, frente a Palacio, varios de los asistentes dejaron mensajes de solidaridad, así como testimonios de conocidos de víctimas de este tipo de sucesos; además, se solicitó la atención integral de todos los afectados, no solo de los familiares de quienes perdieron la vida.

#Sonora | "Le dijimos que no fuera a trabajar…y sólo fue a morir": Madre de víctima de incendio en Waldo's de Hermosillo uD83DuDE22uD83DuDD25https://t.co/eCwUMiCZjF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui