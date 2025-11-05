Explosión en Waldo's Hermosillo: 'Toño' Astiazarán pide remoción de titular municipal de Protección Civil

Hermosillo, Sonora.- Tras la explosión de una tienda Waldo's en Hermosillo, la cual dejó un saldo de 23 muertos, el alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, informó mediante un video en redes sociales que solicitó la remoción del titular municipal de Protección Civil, Fernando Morales Flores. "He solicitado la separación del cargo al titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil en Hermosillo, para que desde un espacio de neutralidad pueda seguir colaborando con la investigación", afirmó.

Dijo que el Municipio de Hermosillo seguirá brindando todo el apoyo a las víctimas y a sus familiares; "la explosión ocurrida este fin de semana es una tragedia que nos ha dolido profundamente a todas y todos. Desde el primer momento, servidores públicos municipales se volcaron para atender esta emergencia", expresó. Con la remoción de Fernando Morales Flores, ya son dos funcionarios que han sido separados de sus cargos por las investigaciones que está realizando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), donde funcionarios municipales, estatales y federales para declarar.

Cabe recordar que la tienda Waldo's en el Centro de la ciudad de Hermosillo operaba desde el 2021 sin permisos correspondientes, según lo informado por el mismo Gobierno del Estado de Sonora. Desde la parte estatal, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que pidió la separación temporal del cargo de Armando Castañeda Sanchez como coordinador de Coordinación Estatal de Protección Civil.

Estamos trabajando en total coordinación con el Gobierno del Estado para brindar todo el… pic.twitter.com/2u7FmHcbGF — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) November 5, 2025

"He solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado que se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte en dicha investigación", afirmó el gobernador. Hasta el momento, la FGJES ha llamado a entrevistar a más de 50 personas para rendir su declaración sobre los hechos; el titular de la dependencia ha informado que habría responsabilidades penales y administrativas para diversos funcionarios, pero hasta el momento las investigaciones siguen.

Fuente: Tribuna del Yaqui