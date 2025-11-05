Fundación Nueva Generación Sonora busca prevenir la violencia de género

Hermosillo, Sonora.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas, la Fundación Nueva Generación Sonora hace un llamado urgente a romper el silencio, mirar las cifras y actuar con decisión.

Michelle Lucero, directora de la Fundación Nueva Generación Sonora, indicó que entre 2015 y 2024, 24 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio en la entidad, mientras que 525 niñas, niños y adolescentes sufrieron el delito de corrupción de menores, siendo las mujeres el 63 por ciento de las víctimas. A esto se suman los casos de trata de personas y rapto que, aunque menos frecuentes, siguen evidenciando que las niñas y las adolescentes aún no cuentan con las condiciones necesarias para crecer seguras y libres de violencia.

Sabemos que niñas, niños y adolescentes están expuestos a diferentes expresiones de violencia; sin embargo, persisten riesgos particulares por razón de género, como el acoso y la explotación sexual, la trata, la corrupción de menores y los feminicidios, que reflejan las profundas desigualdades y los estereotipos que aún persisten en nuestra sociedad", expresó.

Además señaló que el 25 de noviembre es un recordatorio de que la violencia de género no es inevitable, sino que se debe prevenir y denunciar.

"Esta nace de los prejuicios, de la desigualdad cotidiana y de la normalización de conductas que limitan la libertad y los sueños de las niñas. Por ello, educar en igualdad, fomentar la crianza positiva y fortalecer los servicios de prevención y atención son pasos esenciales para erradicarla desde la raíz. Desde la Fundación Nueva Generación Sonora reiteramos nuestro compromiso de construir entornos seguros y equitativos para todas las niñas, niños y adolescentes, convencidos de que protegerles es proteger el futuro de Sonora", apuntó.

Fuente: Tribuna del Yaqui