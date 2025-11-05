"Le dijimos que no fuera a trabajar…y sólo fue a morir": Madre de víctima de incendio en Waldo's de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 5 de noviembre de 2025, cientos de personas salieron a marchar en Hermosillo para exigir justicia para las víctimas del incendio de la tienda Waldo's en el Centro de Hermosillo. "Fue corrupción, no fue accidente", gritaron decenas de personas frente a Palacio de Gobierno. El hecho provocó la muerte de 23 personas, entre ellas, mujeres, menores de edad y adultos mayores. Resalta que la tienda no contaba con permiso de Protección Civil desde 2021 y aun así se encontraba operando.

Entre las asistentes de la marcha se encontraba Rosalinda Ríos, madre de Ana María Cortez Ríos, quien era trabajadora de Waldo's y tenía 25 años. La comunidad recuerda a la joven como una persona muy amable y gentil que siempre recibía a todos con una sonrisa. Ante los medios de comunicación, su mamá expresó que era muy responsable, tanto que ese día su familia le pidió que no fuera a trabajar y se quedara con ellos; sin embargo, Ana María no aceptó y acudió a trabajar. "Le dijimos que ese día no fuera a trabajar... y sólo fue a morir", señaló Ríos. La señora pidió que este hecho no quede impune como ha sucedido con otros casos, ya que le fue arrebatada su hija.

Ana María Cortez Ríos, quien era trabajadora de Waldo's y tenía 25 años

"Mi hija era niña buena, tenía 25 años. Muy noble, buena, se podrán dar cuenta de los mensajes que le han escrito. Mi hija era muy responsable. Tan responsable que le dijimos que ese día no se presentara a trabajar, que se quedara con nosotros a pasar el día y dijo que 'no' que tenía que ir y sólo fue a morir a ese lugar. Pido justicia por mi hija, no quiero que esto quede impune. Que otras mamás no vuelvan a sufrir lo que yo estoy sufriendo, que no les vuelvan a arrebatar un hijo como me lo arrebataron a mí", exclamó Rosalinda Ríos.

Separan del cargo a funcionarios de Protección Civil

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ordenó separar del cargo al coordinador de Protección Civil Estatal, Armando Castañeda Sánchez; mientras que el alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, informó mediante un video en redes sociales que solicitó la remoción del titular municipal de Protección Civil, Fernando Morales Flores.

A través de sus redes sociales, Durazo Montaño señaló que la separación del cargo de ambos funcionarios, uno municipal y el otro estatal, es por el tiempo que duren las investigaciones y no ser juez y parte, durante el proceso de indagación por parte de la fiscalía estatal.

Fuente: Tribuna del Yaqui