¿LLOVERÁ HOY en Ciudad Obregón? Así será el CLIMA en Sonora este MIÉRCOLES 5 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 5 de noviembre será de condiciones mayormente estables en Ciudad Obregón. Aunque el amanecer será fresco, el calor se sentirá con mayor intensidad hacia el mediodía y primeras horas de la tarde. La jornada avanzará con cielo despejado por la mañana, presencia de sol durante gran parte del día y una noche nuevamente despejada, lo que permitirá un descenso de temperatura antes de la medianoche. ¡Aquí más detalles del clima en Cajeme!

Así será el clima en Ciudad Obregón esta mitad de semana

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el clima en Ciudad Obregón durante la madrugada y primeras horas del día se mantendrá con cielo despejado y una temperatura de 20°C, con sensación térmica similar. El viento soplará hacia el norte con ráfagas entre 12 y 23 kilómetros por hora. Hacia las 8:00 de la mañana continuará el cielo despejado, con ambiente soleado y temperatura en 22°C.

El viento se mantendrá estable desde el norte. Ya para las 11:00 horas, el ascenso de temperatura será más notable. El termómetro marcará 33°C y la sensación térmica rondará los 31 grados. El cielo se mantendrá sin nubes relevantes y el viento será ligero desde el norte con velocidades cercanas a los 25 kilómetros por hora. Durante ese lapso, el nivel de rayos ultravioleta (UV) aumentará a medio, por lo que será recomendable considerar bloqueador solar.

El momento más caluroso del día se registrará alrededor de las 14:00 horas, cuando la temperatura alcanzará 38°C. Aunque el valor real podría percibirse un poco menor, alrededor de 35°C, el ambiente será caluroso y con mayor intensidad del sol entre periodos de nubes y claros. El viento cambiará ligeramente al noroeste y continuará entre 10 y 27 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en nivel medio.

Por la tarde, cerca de las 17:00 horas, la temperatura descenderá nuevamente a 33°C, con cielo mayormente despejado y rachas de viento que cambiarán al oeste, alcanzando hasta 32 kilómetros por hora. La sensación térmica será de aproximadamente 31°C, similar al mediodía. Durante la noche, el cielo permanecerá despejado. A las 20:00 horas la temperatura será de 27°C con sensación térmica igual y viento estable desde el noroeste.

A las 23:00 horas el ambiente será más fresco, con 23 grados y una ligera sensación de 25 grados, con cielo completamente despejado. El viento soplará desde el noreste y el índice UV será nulo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)