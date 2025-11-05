Percepción de inseguridad en Ciudad Obregón se mantiene elevada, señalan encuestas

Ciudad Obregón, Sonora.- Según el informe de resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Ciudad Obregón sigue figurando en los primeros lugares a nivel nacional en percepción ciudadana de inseguridad. La asociación civil, 'Cajeme, Cómo Vamos', presentó esos resultados, destacando que son muy similares a los que obtienen en sus encuestas realizadas por sus propios medios.

"Nuestras encuestas son para ver si se va retrocediendo o avanzando en diferentes temas socioeconómicos y el principal objetivo es que la ciudadanía conozca su ciudad, conozca esos espacios en donde no se está trabajando y que la ciudadanía podría poner su granito de arena", dijo Marco Iván Márquez, director de 'Cajeme, Cómo Vamos'.

Por su parte, Ana Cristina Islas Esquer, coordinadora de evaluación municipal de 'Cajeme, Cómo Vamos', señaló que la percepción ciudadana, así como otros datos duros, son de suma importancia para conocer lo que se está viviendo en el día a día de la comunidad.

La percepción de inseguridad pública de Ciudad Obregón en el primer trimestre de 2025 fue de 83.2 por ciento; ya para el segundo trimestre subió a un 88 por ciento y para el tercer trimestre descendió a un 83.6 por ciento", comentó Islas Esquer.

Explicó que se basan en esos porcentajes históricos para generar estrategias y ver cómo se puede mejorar la situación con propuestas para las autoridades.

En el primer trimestre, el resultado presentó que Ciudad Obregón era la décima con mayor percepción de inseguridad; en el segundo trimestre ascendió a la quinta posición de ese ranking con apenas 2 puntos porcentuales de diferencia con Culiacán y ya para el tercer trimestre descendió una posición", detalló.

Ante la pregunta sobre las expectativas a futuro, en el tercer trimestre el 20 por ciento de los cajemenses contestaron que esperan mejore, mientras el 76 por ciento esperaban que empeore.

#CiudadObregón | 8 de cada 10 cajemenses se sienten inseguros según encuesta del ENSU y de Cajeme Cómo Vamos uD83DuDD90?



uD83DuDCF7 Omar Rodríguez / Tribuna pic.twitter.com/CzJs3ILbs8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui