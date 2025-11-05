Por explosión en Waldo's Hermosillo: Protección Civil intensifica revisiones a comercios de la Región del Mayo

Navojoa, Sonora.- A raíz del trágico incendio en un establecimiento del centro de Hermosillo, las Unidades Municipales de Protección Civil en la Región del Mayo han intensificado la vigilancia en los comercios, donde se reportó el cierre de algunos locales por considerarse inseguros.

Además de las tiendas Waldo's en el sur de Sonora, Protección Civil anunció el cierre de otros comercios; tal es el caso de una tienda departamental en el centro de Navojoa, frente al Mercado Municipal sobre la calle Guerrero, donde las autoridades colocaron las cintas de precaución para bloquear el acceso a los empleados y consumidores, luego de una minuciosa revisión.

Las autoridades precisaron que el comercio no cumplía con los lineamientos básicos de seguridad, tal es el caso de la ausencia de rutas de evacuación seguras, la falta de extintores funcionales y sistemas eléctricos en condiciones adecuadas.

Mientras que en el caso de Huatabampo, las autoridades se encuentran recorriendo el centro de la ciudad, donde hasta el momento no se ha informado acerca de más cierres; sin embargo, los brigadistas entregan información a los comerciantes para mejorar sus lineamientos de seguridad.

