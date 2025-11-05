Separan a titular de Protección Civil por caso Waldo's, decomisan 60 kilos de droga y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de los acontecimientos más relevantes que ocurrieron durante las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora, tu nuevo resumen noticioso favorito donde encontrarás la información más valiosa de la agenda estatal. Por ejemplo, en la edición de hoy miércoles 5 de noviembre, conoce la decisión que tomó el gobernador Alfonso Durazo con respecto al caso del incendio en Waldo's.

Golpe al crimen organizado en SLRC

El gabinete de Seguridad informó que aseguraron 16 millones de pesos en metanfetamina en un punto de revisión en San Luis Río Colorado. Militares y personal de la Guardia Nacional detectaron 60 kilos de droga en un tractocamión con suplemento alimenticio que provenía de la ciudad de Hermosillo.

Víctima de incendio en Waldo's recibe atención en EU

María Isabel, joven de 20 años que sufrió quemaduras de alto grado durante el incendio de una sucursal Waldo's en Hermosillo, fue trasladada a recibir atención a Estados Unidos. Se informó que la víctima fue internada en el Hospital Valley Wise en Phoenix, Arizona.

Separan a titular de Protección Civil tras incendio en Waldo's

El gobernador Alfonso Durazo confirmó la mañana de este jueves la separación temporal del titular de Protección Civil de Sonora, Armando Castañeda Sánchez, luego de la trágica explosión e incendio del pasado sábado, que ha dejado más de 20 fallecidos en la capital del estado. Esta medida se da luego de que el Gobierno de Sonora confirmara que este negocio operaba sin los permisos de PC.

