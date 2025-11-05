Sonora: Estudiantes de la Unison van a hackaton mundial NASA Space Apps Challenge

Hermosillo, Sonora.- Estudiantes de la Universidad de Sonora (Unison), consiguieron su pase a la fase internacional del prestigiado NASA Space Apps Challenge. Este logro se consolida después de un destacado triunfo en la etapa local del concurso, lo que les permitió avanzar a la segunda etapa nacional, donde su proyecto fue seleccionado entre 84 equipos competidores.

El equipo, integrado por tres alumnos de la Unison y tres más del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), se encuentra ahora entre los seis grupos mexicanos elegidos para continuar compitiendo por un lugar dentro de los 10 mejores a nivel mundial en este evento organizado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos.

María José Barragán Rosado, estudiante del noveno semestre de Ingeniería Mecatrónica en la Unison e integrante del equipo, explicó que su participación se centró en la elaboración de una aplicación web diseñada para analizar datos satelitales sobre inundaciones en el estado de Tabasco.

Mencionó que el NASA Space Apps Challenge es un hackathon internacional que reúne a miles de participantes de todo el mundo, con el objetivo de resolver retos vinculados a problemáticas globales utilizando datos satelitales abiertos.

Además de María José Barragán, el equipo está conformado por Luis Alberto Miranda Díaz y Edson Adán López Carbajal, de Ingeniería en Sistemas de la Información de la Unison; y por Mauro Acuña Olivarría, Armando Ilianov Lizárraga Duarte y José Miguel Castro Cázarez, estudiantes de Mecatrónica del ITH.

Fuente: Tribuna del Yaqui