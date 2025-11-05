Sonora: Todo está listo para el Desfile Revolucionario en el municipio de Etchojoa

Etchojoa, Sonora.- La Dirección de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Etchojoa se encuentra ultimando los detalles para la realización del tradicional desfile cívico el próximo 20 de noviembre, con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana.

José Luis Lizárraga Coronado, director de Educación y Cultura, indicó que se tiene prevista la participación de 17 contingentes de diferentes niveles educativos, así como la participación de agrupaciones civiles, funcionarios públicos y los cuerpos de emergencias.

Se han coordinado las acciones necesarias para garantizar una organización eficiente y ordenada del evento, el cual se llevará a cabo en la cabecera municipal de Etchojoa", señaló.

Durante una reunión de trabajo con supervisores y directores de los distintos planteles educativos, Lizárraga Coronado explicó los detalles del desarrollo del desfile, incluyendo el recorrido, la hora de salida, programada a las 08:30 horas, así como los números artísticos que presentará cada institución participante en el Domo de la Plaza Pública.

El funcionario destacó la importancia de mantener viva esta tradición que fomenta los valores cívicos y el sentido de identidad entre las y los etchojoenses. Asimismo, agradeció la colaboración de las escuelas, autoridades educativas y dependencias municipales que participarán para que este evento sea un éxito.

Fuente: Tribuna del Yaqui