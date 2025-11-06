Álamos alista operativo de seguridad para las tradicionales fiestas de 'La Aduana'

Álamos, Sonora.- Durante cada año, más de 20 mil personas asisten con esperanza y fe hacia el pueblo de 'La Aduana' en Álamos, por lo que las autoridades municipales ya preparan el operativo de seguridad a implementarse el próximo 20 de noviembre.

Se trata de un recorrido de aproximadamente 50 kilómetros, donde miles de personas caminan desde la salida oriente de Navojoa hasta la comunidad de 'La Aduana' en el Pueblo Mágico de Álamos, para cumplir su promesa a la virgen de la Balvanera.

Sin embargo, decenas de familias se colocan a orilla de la carretera para brindar auxilio y apoyo a los feligreses, por lo que las autoridades municipales deberán estar al pendiente para prevenir algún accidente entre los asistentes.

Ya tenemos en puerta el operativo de 'La Aduana', que será el 20 de noviembre; ya estamos trabajando en él… Ahí les hacemos un llamado al ciudadano y visitante: habrá mucha afluencia en la iglesia de 'La Aduana', por lo que pedimos que asuman la responsabilidad y, si beben, que pongan a un conductor designado", señaló Valentín Gámez Granados, comisario de Seguridad Pública en Álamos.

Puntualizó que, ante los peligros de la carretera, se solicitará el apoyo que año con año ofrece el municipio de Navojoa a través del operativo Carrusel, un trabajo en conjunto entre Seguridad Pública y Protección Civil para prevenir algún incidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui