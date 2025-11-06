Así estará el clima HOY 6 de noviembre en Ciudad Obregón: Calor y cielo despejado

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este jueves 6 de noviembre de 2025 arranca con condiciones tranquilas y sin señales de lluvias en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme. El ambiente se mantiene estable, con cielo despejado desde las primeras horas del día, lo que anticipa una jornada cálida y soleada, típica del clima otoñal en la región sur de Sonora. Para que planifiques tus actividades de este día, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, desde las 05:00 horas la ciudad registró 20°C y vientos ligeros del norte. Esa tendencia continuará hasta el amanecer, con un cielo despejado que permitirá un arranque cómodo para quienes salen a trabajar o estudiar temprano. Con la salida del sol, la sensación térmica subirá de manera gradual. Para las 08:00 horas comenzará el calor, alcanzando los 23°C.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves. Foto: Conagua

Ya cercano al mediodía, alrededor de las 11:00, el termómetro llegará hasta los 32°C bajo un cielo completamente soleado. El índice UV estará en un nivel medio, por lo que se recomienda el uso de bloqueador para quienes estén al aire libre. Esta tendencia de calor se intensificará hacia las 14:00, cuando se espera el pico más alto del día con 36°C, sensación de 34 y condiciones totalmente despejadas.

Durante la tarde, el calor continuará, aunque con una ligera disminución conforme avanza la hora. Hacia las 17:00 el clima seguirá soleado, con 32°C. A pesar de que el índice UV descenderá nuevamente, la exposición prolongada todavía puede causar molestias, por lo que el bloqueador solar sigue siendo recomendable para actividades exteriores. El viento será moderado, con ráfagas de hasta 31 kilómetros por hora desde el oeste.

Por la noche, el clima regresará a una condición más cómoda. A las 20:00 horas se esperan 26°C y cielo despejado, un clima agradable para actividades al aire libre y traslados en la ciudad. Cerca de las 23:00 la temperatura caerá a 23 grados, con sensación ligeramente superior, viento calmo y sin probabilidad de nublados. De acuerdo con el reporte, no se prevén lluvias, neblina ni cambios bruscos de temperatura, por lo que el cierre del día será estable y con clima fresco.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)