Avanza mejoras en el mercado municipal de Guaymas; intervienen área de cocina y alimentos

Guaymas, Sonora.- Con la intervención en el área de cocina y venta de alimentos preparados, los trabajos de rehabilitación y modernización del mercado municipal 'José María Yañez' avanzan y entran a la parte final de la segunda etapa del proyecto, informó Sebastián Orduño Fragoza.

El presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal dijo que el objetivo es que los trabajos continúen, por lo que ya se gestionan más recursos ante el Gobierno del Estado para que se apliquen en este mismo proyecto.

Indicó que a la fecha se han invertido más de 38 millones de pesos en la rehabilitación y modernización del Parián, que tenía décadas sin una intervención de fondo, como la que se le está dando.

Expuso que en el área de cocina se trabaja en la colocación de vitropiso, así como reforzamiento de las vigas, de las que 35 se encontraban muy dañadas, mientras que en carnicería se trabajó en otras 14 que igual ya representaban bastante riesgo.

El también diputado local por Guaymas manifestó que la idea es que, una vez se terminen estos trabajos, continuar con las banquetas, para que de esta manera la rehabilitación del mercado sea total.

Aquí ya se trabajó en la rehabilitación de paredes, rehabilitación total del sistema de agua potable y drenaje, cableado eléctrico, iluminación con lámparas LED, remodelación de fachada, suministro de vitropiso, entre otros.

La modernización de este inmueble, con más de 100 años de antigüedad, es parte de un proyecto de inversión del Gobierno del Estado en varios mercados municipales de Sonora, entre los que se incluyeron los de Hermosillo y Cajeme, puntualizó el dirigente de los locatarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui