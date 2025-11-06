Casi dos mil jóvenes en Sonora recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar; FECHAS OFICALES

Hermosillo, Sonora.- En Sonora, mil 906 nuevos beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán su tarjeta en el operativo que continuará esta semana y hasta el próximo 10 de noviembre.

El delegado de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, informó que desde el 2018 Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas de mayor importancia del Gobierno de México por el impulso y acompañamiento que se brinda a los jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, esto para que adquieran experiencia laboral.

En el programa, explicó, los aprendices se capacitan en un centro de trabajo de su elección, a la vez que reciben una beca mensual de ocho mil 480 pesos, equivalente al salario mínimo vigente, y servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), todo ello para que al finalizar puedan incorporarse al campo laboral.

Almada Palafox apuntó que actualmente en Sonora hay 11 mil 249 jóvenes que se benefician con este programa. Explicó que los nuevos aprendices que reciben su tarjeta en este operativo que se realiza del 3 al 10 de noviembre se vincularon a un centro laboral el pasado mes de octubre del año en curso.

Fuente: Tribuna del Yaqui