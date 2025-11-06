Ciudad Obregón: Piden libertad sindical y beneficios del contrato colectivo en Oomapasc

Ciudad Obregón, Sonora.- Representantes del Sindicato Alternativo del Oomapas de Cajeme (SAOC) celebraron que el Primer Tribunal Laboral, con sede en Hermosillo, emitiera una sentencia favorable para sus trabajadores sindicalizados.

Antonio Salazar Magdaleno, Secretario General de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes en Sonora (Fesoies), señaló que se trata de un logro muy importante.

Esta sentencia representa un paso firme hacia la libertad sindical, la democracia laboral y el fin de los monopolios sindicales. A partir de ahora, todas las prestaciones del contrato colectivo deberán hacerse extensivas a todos los compañeros trabajadores, sin importar el sindicato al que estén adheridos", afirmó Salazar Magdaleno.

En rueda de prensa, los representantes sindicales dieron a conocer los avances de una demanda de titularidad al Organismo Operador Municipal de Agua, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), cuyo objetivo es garantizar la proporcionalidad del contrato colectivo de trabajo en favor de los trabajadores que representan.

Salazar Magdaleno explicó que los trabajadores que dejaron el Sindicato Único de Trabajadores del Oomapas de Cajeme (Sutoc) para integrarse al SAOC se veían afectados en sus derechos laborales.

Al irse, veían mermados sus derechos y garantías, y con esta sentencia ya no será así, ni en lo colectivo ni en lo individual, lo que permitirá avanzar en democracia y libertad sindical", mencionó.

Los representantes sindicales destacaron que la sentencia refuerza el derecho de todos los trabajadores a decidir libremente su representación sindical y garantiza que ninguno quede excluido de los beneficios laborales.

El próximo lunes, el SAOC buscará reunirse con la directiva del Oomapas de Cajeme para dialogar sobre la implementación de la resolución y asegurar que los trabajadores comiencen a recibir los beneficios correspondientes.

Dicha sentencia determina que todas las prestaciones que integran el contrato colectivo de trabajo deberán hacerse extensivas a todas y todos los trabajadores, independientemente del sindicato al que se encuentren adheridos", dijo Antonio Salazar Magdaleno, secretario general Fesoies

Fuente: Tribuna del Yaqui