Clima en Hermosillo HOY 6 de noviembre: Mañana fresca, tarde calurosa y noche templada

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amaneció con un cielo despejado y temperaturas agradables, un inicio de jornada que contrasta con el calor que volverá a sentirse por la tarde. Aunque el otoño avanza, la capital de Sonora mantendrá este jueves 6 de noviembre de 2025 condiciones secas, soleadas y sin probabilidad de lluvia, con variaciones marcadas entre la mañana fresca, el mediodía caluroso y una noche templada. ¡Aquí más detalles del clima en la ciudad!

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, desde las primeras horas el clima se mantuvo estable. Alrededor de las seis de la mañana, el termómetro marcaba 21°C con cielo completamente despejado y sensación térmica similar. El viento soplaba muy ligero desde el noreste, apenas entre 6 y 13 kilómetros por hora, y el índice UV era prácticamente nulo, por lo que no se requería uso de bloqueador solar a esa hora.

Así será el clima en Hermosillo este jueves 6 de noviembre. Foto: Conagua

Conforme avanzó el amanecer, la temperatura descendió levemente a 20°C, todavía con ambiente agradable y sin variaciones en el cielo. Entre las ocho y las nueve de la mañana comenzará a sentirse un ligero aumento, alcanzando hasta 25°C. El sol dominará el panorama y el viento permanecerá débil en dirección noreste. El nivel UV será siendo bajo. Durante el mediodía llegará el repunte.

A las once, Hermosillo alcanzará 31°C con una sensación aproximada de 29, todavía con calma en el viento, ahora desde el norte, y un índice UV de nivel medio, por lo que se recomendaba el uso de protector solar. La intensidad del sol se acentuará aún más después de la una de la tarde, cuando la temperatura subió hasta 34°C. Aunque la sensación térmica será ligeramente menor, alrededor de 32°C, el ambiente caluroso se mantendrá constante, con vientos del oeste que oscilaron entre 11 y 27 kilómetros por hora.

Durante la tarde, el calor persistirá. Hacia las cinco, la ciudad registrará 33°C, todavía con cielo despejado y clima seco. El viento soplará desde el oeste, con una intensidad moderada por momentos, aunque sin generar cambios bruscos en el ambiente. A esa hora, el índice UV será bajo, lo que hará más tolerable la exposición directa al Sol. Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender. A las 20:00, el termómetro marcará 27°C con cielo despejado y sensación térmica de 26.

La brisa se mantendrá suave y constante, con dirección oeste. El ambiente será agradable, templado y sin rastro de humedad. Para quienes saldrán más tarde, la noche será aún más fresca: a las once se registrarán 23°C, con viento ligero del noroeste y sensación térmica de 25.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)