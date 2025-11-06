Clima en Sonora: ¿Lloverá HOY jueves en la NOCHE? Se esperan FUERTES VIENTOS

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Lloverá hoy jueves 6 de noviembre de 2025 en la noche? Es mejor que revises el pronóstico del clima en Sonora para que consultes lo informado por las autoridades meteorológicas, pues se están pronosticando fuertes vientos. TRIBUNA trae para ti el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones del tiempo en la entidad.

De acuerdo con el último reporte de la Conagua, para hoy en la noche no se esperan precipitaciones en ninguna de las regiones de Sonora, pero sí se esperan fuertes vientos hasta las 21:00 horas; los vientos podrían ser de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 35 a 50 km/h. Las autoridades advierten que las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Lo que sí se advierte es un ambiente de frío a fresco sobre municipios de la región montañosa del estado de Sonora con valores que oscilan entre los 0°C y los 9°C al amanecer. Cabe señalar que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) señala que se espera un nuevo frente frío que se aproximará al noroeste del país durante el día 8 de noviembre, generando un descenso en las temperaturas y rachas de viento moderadas.

Condiciones del clima en Sonora

Para hoy en la noche, se mantendrán condiciones estables que den paso a cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia. Asimismo, se esperan rachas de viento de 40 a 60 km/h sobre la región costera del estado. Por otra parte, el reporte del organismo de Cuenca Noroeste señala que en el Pacífico no se prevé el desarrollo de algún ciclón tropical en las próximas 48 horas.

¿Cómo será el clima para mañana 7 de noviembre de 2025 en el resto de Sonora?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se tienen condiciones para un cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco con posibles bancos de niebla, y muy frío con heladas en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 5 a 15 km/h con rachas de 35 km/h en la región. Recuerda que para estar informado del pronóstico del clima debes consultar TRIBUNA durante la mañana, tarde y noche.

Los fenómenos #Meteorológicos que se encuentran en #México y las condiciones del tiempo para esta noche y mañana en nuestro país, puedes consultarlos en https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/4TrSXGbgxf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui