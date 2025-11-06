Hermosillo, Sonora.- Este jueves 6 de noviembre de 2025, estudiantes y sociedad civil salieron a marchar a las calles de la capital de Sonora para exigir justicia por las víctimas de la explosión de una tienda Waldo's en el Centro de Hermosillo. En sus peticiones está la creación de la ley 1 de noviembre para obligar a escuelas, comercios y negocios a tener medidas rigurosas de seguridad, esto con el fin de evitar otra tragedia.

La explosión de la tienda Waldo's dejó como saldo 24 víctimas mortales y más de 10 personas heridas, entre las cuales hay personas hospitalizadas que luchan por su vida. El contingente se reunió alrededor de las 16:30 horas en el museo de la Universidad de Sonora (Unison), desde donde partieron hasta las instalaciones de la tienda Waldo's, en el primer cuadro de la ciudad.

Estudiantes marchan para exigir justicia en caso Waldo's de Hermosillo; piden creación de ley 1 de noviembre

A esta marcha se unieron familiares y amigos de las víctimas que portaron su fotografía vistiendo de negro con globos de color blanco. "Hoy estamos aquí por nuestros primos que están en el panteón; queremos que esto no quede en el olvido", expresaron familiares de Alejandro, Maribel y Francisca Guadalupe, víctimas del incendio.

Entre los mensajes que portaron están: "No fue accidente, fue negligencia", "las renuncias no resuelven homicidios", "Protección Civil Estatal nos falló". Cabe señalar que este es el segundo día consecutivo de protestas y se mantiene activa una convocatoria para una nueva marcha el día 15 de noviembre.

LISTA de víctimas mortales tras explosión en Waldo's de Hermosillo

Carmen Cecilia Aguilar Tirado, trabajadora del Gobierno del Estado de Sonora.

Karla Cota Aguilar, residente del poblado Miguel Alemán.

Menor de 9 años, hijo de Karla Cota.

Menor de 6 años, hijo de Karla Cota.

Zelma Adilene Quintero Rojas, enfermera originaria de Empalme.

Alejandro Fernández Quintero (hijo de Zelma Quintero).

Danna Quintero (hija de Zelma Quintero).

Guadalupe Córdova, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Hermosillo.

Jesús Murrieta, pareja de Guadalupe Córdova; ambos eran originarios de Baviácora.

Jhoana Guadalupe Hernández Sánchez, cajera de la tienda Waldo's.

Guadalupe Castro, embarazada.

Mujer adulta, madre de Guadalupe Castro.

Alejandro Fernández, hermano de Guadalupe Castro.

Marcos González, subgerente del establecimiento.

Julio César Salas.

María Guadalupe Pérez, pareja de Julio César Salas.

Joaquín Ortiz.

María Luz Tánori, esposa de Joaquín Ortiz. Eran trabajadores de una tintorería cercana.

Ana María Cortéz, empleada de la tienda.

Edith Eloína Villa.

Hija de Edith Eloína Villa.

Carlos Arriola Ramírez, de 62 años.

Mujer de 38 años, no se ha compartido su nombre.

Marcos Segundo Reyes, paquetero de la tienda.

