ExpoFest Cajeme 2025 pospone inicio; instalaciones lucen casi listas para visitantes

Ciudad Obregón, Sonora.- Con algunos detalles pendientes por concluir, lucen las instalaciones de la ExpoFest Cajeme 2025, misma que habría de iniciar este viernes 7 de noviembre y que fue pospuesta una semana más como muestra de solidaridad, según autoridades, ante la tragedia ocurrida en una tienda Waldo's de Hermosillo.

Las cámaras de TRIBUNA captaron algunas estructuras por instalar en distintas zonas, así como detalles en instalaciones eléctricas en una de las taquillas y por los puentes de entrada, por el acceso de la calle Michoacán.

A un costado de lo que es el palenque se observan las estructuras del equipo de luces y sonido en el que habrán de presentarse los conciertos, área que se está delimitando con mamparas metálicas.

Algunos de los juegos mecánicos ya se observan instalados completamente. Intentamos ingresar para poder realizar un recorrido completo; sin embargo, los accesos están totalmente cerrados y con presencia de guardias de seguridad que nos negaron el ingreso.

Lo anterior a pesar de que el pasado martes, que se informó sobre el cambio de fecha, las autoridades municipales hicieron una invitación abierta a quien deseara revisar las instalaciones.

El jefe de despacho del ayuntamiento de Cajeme, Emmanuel López Medrano, aseguró al anunciar que la feria se posponía por una semana, que todos los stands estaban vendidos y listos.

Como enlace de ExpoFest con la presidencia, hemos estado trabajando con el licenciado Víctor Landeros haciendo recorridos diariamente por el lugar y estamos cien por ciento listos para haber iniciado este viernes de haberse decidido así y las instalaciones quedaron de primera, los invitamos a visitarlas", comentó.

La ExpoFest 2025 estaba programada del 7 al 23 de noviembre y luego del anuncio fue reprogramada del 14 al 30 de noviembre. Siete días fue pospuesto el inicio de la llamada 'Feria del Sur de Sonora', que habrá de iniciar el próximo 14 de noviembre.

#Hermosillo | Comerciantes aledaños al Waldo's donde fue el incendio solicitan a la Fiscalía poder sacar sus productos de los locales, para seguir trabajando fuera, mientras se habilita de nuevo el perímetro uD83DuDED2 pic.twitter.com/Wy7lBz0Fr3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui