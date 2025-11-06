Federación de Estudiantes se manifiesta frente a Palacio; Alfonso Durazo escucha sus demandas

Hermosillo, Sonora.- Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Rafael Ramírez se manifestaron este jueves en Hermosillo frente a Palacio de Gobierno.

Al lugar acudió el gobernador Alfonso Durazo para escuchar las peticiones de los manifestantes y expresó su disposición para dar seguimiento a cada una de las inquietudes señaladas.

Voy a ver con toda seriedad, con todo compromiso y con el deseo de atender sus solicitudes", afirmó.

El maestro Diego Sánchez comentó que las principales solicitudes están relacionadas con apoyos para mejorar la infraestructura de la secundaria Humberto Gutiérrez, el Telebachillerato Combate y la Casa del Estudiante Sonorense.

"La construcción del Telebachillerato Café Combate, desde la compra del terreno, es una de las prioridades. Sabemos que son varias demandas y que los recursos son limitados, pero la idea es ir revisando con cuáles se puede avanzar", apuntó.

Visita de la dirigente nacional de la FNERRR en Sonora



El día viernes 3 de octubre de 2025, la dirigente nacional de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez”, Isolda Morán Reyes, visitó los centros educativos adheridos a la organización en Sonora pic.twitter.com/hEoSNuNbaf — FNERRR Sonora (@sonora_fnerrr) October 4, 2025

