Gobierno de Navojoa promete mayor durabilidad de calles con bacheo de concreto hidráulico

Navojoa, Sonora.- El retraso en los trabajos de bacheo es una de las principales quejas ciudadanas; sin embargo, el alcalde Jorge Alberto Elías Retes aseguró que las obras se encuentran a buen ritmo, pero al tratarse de bacheo con concreto hidráulico, se lleva más tiempo de lo esperado.

La Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) informó que actualmente se encuentran trabajando sobre el crucero del bulevar Luis Donaldo Colosio e Imuris, así como la calle Morelos, entre Jesús Salido y Rincón, además del bulevar Cuauhtémoc; las cuales son algunas de las vialidades más transitadas de la ciudad.

No obstante, Elías Retes explicó que en esta ocasión se optó por realizar trabajos con concreto hidráulico, buscando obtener una garantía de al menos 25 años en cada bacheo, evitando que cada temporada de lluvia la ciudad termine destrozada.

Además, el munícipe aseguró que el retraso en las obras se debe a que los trabajadores deben esperar al menos seis días para poder reabrir el área rehabilitada, ya que de lo contrario los automóviles pudieran afectar el avance.

Llevamos la misma velocidad que cuando bacheamos con asfalto sólo que la diferencia es que el asfalto lo bacheas y de inmediato lo liberas, pero el concreto se está llevando seis días en poner endurecedor para que quede liberado el tramo… Causa un poquito de molestia tapar seis días, pero la lentitud es por el tiempo que se tiene que esperar para la apertura de la calle", afirmó.

Elías Retes puntualizó que para agilizar los trabajos de bacheo, la SIUE designó a una cuadrilla de 40 personas y se espera contratar a 20 trabajadores más hasta terminar con el problema de los baches, no sólo en la cabecera municipal sino en las comunidades que cuentan con algunas calles pavimentadas.

Por ello se pidió la comprensión de la ciudadanía y se recomendó buscar rutas alternas para evitar algún contratiempo o un posible accidente vehicular, ya que los trabajos de bacheo continuarán durante los próximos meses.

Fuente: Tribuna del Yaqui