Influencer critica a Ciudad Obregón, hallan osamenta en cateo en Hermosillo y más en Tribuna Top 3 Sonora

Localizan osamenta durante cateo en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que habían localizado una osamenta en un domicilio de la colonia Carmen Serdán, mientras realizaban una diligencia de cateo relacionada a una investigación por privación ilegal de la libertad.

Comerciantes afectados por incendio piden reabrir para recuperar pertenencias

Comerciantes aledaños a la tienda Waldo's, que se incendió el pasado sábado en el Centro de Hermosillo, solicitaron a las autoridades de la FGJES poder sacar sus productos de los locales, para seguir trabajando fuera, mientras se habilita de nuevo el perímetro, esto con el fin de no tener más pérdidas económicas

Influencer se vuelve viral por criticar a Ciudad Obregón

Una usuaria de TikTok se volvió viral luego de publicar una fuerte reseña sobre su reciente visita a Ciudad Obregón, Sonora. La creadora de contenido mencionó que la cabecera municipal de Cajeme olía fuertemente a "fritangas", además de que se asombró de que existieran servicios como Uber en la zona. Tras las críticas, la veracruzana se terminó disculpando con los obregonenses, pero en las redes ya la están cancelando.

