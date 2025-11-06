¡Precaución! Advierten HELADAS en Sonora HOY 6 de noviembre: Así estará el clima este jueves

Hermosillo, Sonora.- Si desde tempranas horas estarás fuera de casa este jueves 6 de noviembre de 2025, más vale que tomes precauciones, pues las autoridades meteorológicas advierten que en el estado de Sonora habrán heladas en diferentes zonas. Por fortuna, durante la tarde, el calor se nivelará en casi toda la entidad. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo.

Así será el clima en Sonora este jueves 6 de noviembre

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima en Sonora se mantendrá sin probabilidad de lluvias en la entidad. La mañana inició con temperaturas frías y heladas en la sierra (-5° a 0°C) y ambiente más templado en las zonas urbanas, donde los valores mínimos se mantienen entre los 11 y los 15°C, dependiendo de la región. Se recomienda mantenerse bien abrigados en estos puntos.

Así estará el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

En municipios como San Luis Río Colorado (SLRC), Sonoyta, Magdalena de Kino y Agua Prieta, el amanecer se presentó muy fresco y con condiciones secas, mientras que en Puerto Peñasco el termómetro se mantuvo alrededor de los 19°C. Durante la tarde, el sol se hará presente con fuerza. En ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas y Huatabampo, las máximas se acercarán a los 35 y 36°C, con sensación térmica ligeramente mayor en zonas con poca sombra.

Para la región del desierto, incluyendo Caborca y San Luis, las máximas girarán alrededor de los 31 a 33°C, con cielo completamente despejado y vientos moderados del oeste y noroeste. En la parte serrana, como en Agua Prieta, a pesar del ambiente soleado, el aire seguirá siendo fresco y seco con máximas de alrededor de 29°C. Durante la noche, las temperaturas volverán a descender. Se espera un ambiente frío a lo largo de la sierra y templado en las ciudades.

uD83CuDF2B?En la imagen de satélite de las 05:16 horas se observan bancos de #Niebla y/o #Neblina en diversas entidades de la #República. uD83DuDC47 pic.twitter.com/XAAobSZukY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 6, 2025

En municipios del norte, como Nogales, Magdalena y Agua Prieta, las mínimas oscilarán entre 11 y 14 grados, mientras que en el centro y sur del estado se mantendrán entre los 18 y 21 grados. El viento tomará fuerza ligera, especialmente en la zona costera y el centro, donde se estiman rachas de entre 35 y 50 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)