Tragedia en Ciudad Obregón: Reportan MUERTE de niño de 10 años por DENGUE; suspenden clases para fumigación

Ciudad Obregón, Sonora.- Se está reportando una tragedia en Ciudad Obregón, pues un niño de 10 años habría perdido la vida a causa de dengue el pasado 4 de noviembre de 2025, según informaron autoridades locales de manera extraoficial. El menor, identificado como Raúl C. M., cursaba el quinto grado en la escuela primaria Centauro del Norte, ubicada en la colonia Valle Verde al sur de la ciudad.

La noticia ocasionó consternación entre la comunidad escolar y la sociedad de Ciudad Obregón en general, por lo que el plantel suspendió actividades el 6 y 7 de noviembre para llevar a cabo labores de fumigación y limpieza tanto dentro de la escuela como en los alrededores. La decisión forma parte de las acciones preventivas para evitar nuevos casos de la enfermedad.

Cabe señalar que desde el pasado 2 de octubre de 2025 padres de familia habían solicitado a las autoridades municipales y de salud la intervención urgente para fumigar y limpiar la zona, debido a la acumulación de maleza, basura y agua estancada tras las lluvias recientes, condiciones que favorecen la reproducción del mosquito aedes aegypti, transmisor del dengue.

Padres pidieron la limpieza del plantel

Mediante un comunicado los padres de familia pidieron la limpieza del plantel educativo: "Por medio de la presente, los padres de familia de la Escuela Primaria Centauro del Norte, ubicada en calle Esmeralda (CTM) entre Topacio y Turquesa, colonia Valle Verde; nos dirigimos a usted con el debido respeto para solicitar su valioso apoyo en la limpieza y fumigación de nuestro plantel escolar y de los predios aledaños que son propiedad del H. Ayuntamiento de Cajeme. Actualmente, tanto el interior de la escuela (patios, salones y baños) como sus alrededores presentan excesiva maleza, basura y agua estancada, lo que ha ocasionado la proliferación de zancudos".

Cabe señalar que por su parte, autoridades de salud reiteraron el llamado a la población para eliminar criaderos, mantener patios limpios y acudir de inmediato a atención médica ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza y malestar general. Cabe señalar que los síntomas varían desde fiebre leve hasta una fiebre severa que puede incluir dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, y dolores musculares y articulares.

Fuente: Tribuna del Yaqui