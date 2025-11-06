Tras explosión de Waldo's en Hermosillo, comercios aledaños reabren en el Centro

Hermosillo, Sonora.- Son alrededor de 30 comercios que abrieron de nuevo sus puertas en el Centro de Hermosillo, después de la explosión de la tienda Waldo's, ubicada en Dr. Noriega, entre Matamoros y Juárez.

El líder de los comerciantes del Centro de Hermosillo, Rubén López Peralta, señaló que se contrató a un grupo de electricistas para que revisaran las instalaciones de corriente, transformadores y demás para verificar en por lo menos 50 negocios del primer cuadro comercial de la ciudad.

Rubén López Peralta recordó que el centro de Hermosillo es el lugar de tradición, donde acuden las familias a adquirir ciertos productos, como prendas, calzado o comida para llevar a su hogar, por la calidad, precios y trato de los vendedores.

Estuvimos realizando revisiones a los comercios; algunos resultaron en condiciones adecuadas desde el principio, mientras que en otros se detectaron algunos detalles que fue necesario corregir", explicó Rubén López Peralta.

Son tres mil negocios los que se encuentran en el centro de Hermosillo, de todos los giros, entre fijos y ambulantes.

#Seguridad | Explosión en Waldo's Hermosillo: Sube a 24 VÍCTIMAS MORTALES; Durazo confirma muerte de Marco Segundo ??uD83DuDD34https://t.co/LuFGrhHP0S — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 6, 2025

Piden comerciantes aledaños poder sacar sus productos para trabajar

Comerciantes solicitaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) poder ingresar a sus establecimientos para sacar sus productos y continuar trabajando a distancia, mientras se abre el perímetro. Vania Ferreira, comerciante de la zona, comentó que son aproximadamente 10 negocios los que están afectados y que no pueden abrir, por las investigaciones que hacen dentro y fuera de la tienda, por lo que están pidiendo poder sacar sus productos de los locales.

Hasta el momento no hay fecha estimada para finalizar las investigaciones, tampoco se conoce sobre los avances, añadió, pero los comerciantes están paralizados porque no pueden seguir vendiendo por el cierre del perímetro y porque no pueden sacar sus productos.

"Vinimos a pedir información, porque nadie se ha acercado con nosotros. Este, Jorge, que es la persona del lugar de celulares, él vino 2 días y tampoco se le dio información, no está disponible, entonces es como que ahora venimos todos juntos, a hacer un poquito de presión o que se den cuenta de que somos varios los afectados".

#Sonora | El gobernador Alfonso Durazo, informó sobre el fallecimiento del señor Marco Segundo Reyes, quien fue una de las víctimas en la explosión en un Waldo’s de la ciudad de Hermosillo, el pasado 1 de noviembre de 2025 ??uD83DuDD34 pic.twitter.com/TRI1ryRxPb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui