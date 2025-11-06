VIDEO: "Solo al llegar ya hueles a fritanga": Influencer de Veracruz critica a Ciudad Obregón y luego se arrepiente

Ciudad Obregón, Sonora.- "Solo al llegar ya hueles a fritanga", son las palabras con las que se expresó la influencer de Veracruz, Tamara Chiunti sobre Ciudad Obregón, por las cuales generó polémica y cientos de críticas; la reacción en redes sociales no se hizo esperar y la joven tuvo que salir con un video mostrando su arrepentimiento.

La influencer estuvo presente en Ciudad Obregón, ya que fue invitada a una boda, y aseguró que cuando llegó le dio un olor particular, por lo que comenzó a buscarlo y sus amigos le dijeron que era un olor normal, a lo que ella aseguró: "Normal para ti, que huele a fritanga; el olor a fritanga se te impregna en la piel". También aseguró que en Ciudad Obregón solo hay dos calles y que le sorprendió mucho saber que se tenía el servicio de taxi por aplicación.

Los comentarios de la joven rápidamente se hicieron virales y no tardaron en ser criticados por la sociedad, que reclamó ante las ofensas de la joven; además, en redes se le bautizó como 'Lady Fritanga'. Los habitantes de Ciudad Obregón pidieron a la influencer disculparse ante las ofensas; sin embargo, también hubo muchos usuarios que se lo tomaron con humor con comentarios como "pobre, morra, no sabe lo que dice", "ve nomás, anda bien perdida".

Tamara Chiunti se arrepiente

Después de recibir cientos de comentarios negativos, la influencer tuvo que salir a ofrecer disculpas. "Sobre el video pasado, quiero pedir unas sinceras disculpas, ya que creo que se desvió un poco el tema", dijo y aseguró que su intención no era ofender a las personas de Ciudad Obregón. "...A veces yo tengo que trabajar en eso, como que escupo literalmente pen%$# y nomás hablo por hablar...". Sin embargo, los usuarios en redes sociales no la perdonaron y le exigieron que no regresara a Ciudad Obregón.

Este hecho ha causado un debate sobre las reseñas que hacen en redes sociales los y las influencers, ya que se considera que muchas veces estas son falsas o pagadas para hablar bien o mal de lugares, productos o personas. Tamara Chiunti, también conocida como tamarachiunti en Instagram, tiene más de 150 mil seguidores y su contenido se basa en mostrar productos de belleza, ropa o sus viajes.

Fuente: Tribuna del Yaqui