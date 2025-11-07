Alumno de escuela Centauro del Norte de Ciudad Obregón fallece por dengue; escuela había solicitado apoyo

Ciudad Obregón, Sonora.- En días pasados trascendió la noticia del fallecimiento de un menor de edad que perdió la vida tras contraer la enfermedad del dengue; el menor era alumno de quinto año de la escuela Centauro del Norte, ubicada en la colonia Valle Verde.

Personal de la escuela dio a conocer que prácticamente desde que inició el ciclo escolar, se solicitó el apoyo de las autoridades en materia educativa y de salud, para que se llevaran a cabo acciones de limpieza y fumigación en el mencionado plantel educativo.

Melchor López Castro, docente de la mencionada institución, comentó que a inicio de ciclo escolar, la institución fue invitada a participar en una serie de acciones encaminadas a prevenir la propagación de enfermedades.

Desde septiembre habíamos informado a las autoridades; es más, se había solicitado el apoyo al sector salud con una campaña de fumigación y prevención, ya que vinieron a invitarnos a participar en la campaña contra el dengue y dejaron un cartel ahí en la puerta de nuestra entrada", platicó.

El profesor aseguró que desconoce sI el menor fallecido contrajo la enfermedad al interior de la mencionada institución y agregó que en el sector en el que se ubica el plantel, ya se han presentado casos de personas que padecen la enfermedad.

Desgraciadamente, ante esta situación, nosotros casi estamos en la certeza de que el problema del dengue no ha sido exclusivo en nuestra escuela; sabemos que en el sector ha habido problemáticas, por eso la escuela ya había solicitado el apoyo a las autoridades, tanto de salud, educativas e incluso las municipales", indicó.

López Castro agregó que, tras no obtener una respuesta, el pasado 31 de octubre, personal docente, administrativo y padres de familia se reunieron para realizar labores de limpieza, labor que se tornó difícil debido a la extensión de la escuela, la cual es de casi dos hectáreas.

Un alumno de la escuela Centauro del Norte de la colonia Valle Dorado perdió la vida a causa del dengue. El maestro de la mencionada institución educativa recordó que el delegado de la Secretaría de Educación y Cultura por parte de la zona sur, Fausto Flores, envió una cuadrilla de trabajo para apoyar con la actividad de limpieza del plantel.

#Cajeme | La dirección de salud municipal, dio a conocer que la mejor vacuna contra el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, enfermedad de trasmisión por vectores, es el descacharre uD83EuDD9FuD83DuDE4C pic.twitter.com/S0v3wycTXS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui