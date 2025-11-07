Así estará el CLIMA en Sonora HOY viernes 7 de noviembre: Mañanas fría y tarde calurosa

Hermosillo, Sonora.- ¡Un nuevo día inicia! Y si hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, realizarás actividades al aire libre en el estado de Sonora, ya sea por fines recreativos, laborales o escolares, es clave que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas. ¡Toma nota! Pues si bien será un día caluroso, se alertan mañanas con heladas en zonas montañosas de la entidad.

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima de este viernes 7 de noviembre será así en la mañana, tarde y noche en Sonora: en las primeras horas del día, el ambiente se mantiene fresco, especialmente en zonas serranas (se prevén mínimas de -5 a 0°C), mientras que ciudades como Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón y Huatabampo tendrán amaneceres templados.

Así será el clima en Sonora HOY viernes 7 de noviembre. Foto: Conagua

El cielo permanecerá despejado, sin registros de lluvia, lo que favorecerá una mañana tranquila para quienes salen temprano a trabajar o a la escuela. Durante la tarde, el calor volverá a sentirse, ya que se espera un ambiente cálido a caluroso en gran parte del estado. En municipios del sur, como Ciudad Obregón y Huatabampo, las temperaturas alcanzarán máximas aproximadas de 34 grados, mientras que en Hermosillo y Guaymas se esperan valores cercanos a los 33°C.

En la zona costa, Puerto Peñasco, Caborca y San Luis Río Colorado también tendrán condiciones soleadas y sin probabilidad de lluvia. A pesar del cielo despejado, el viento podría intensificarse ligeramente, con rachas cercanas a 35 kilómetros por hora, lo suficiente para mover polvo y basura en algunas calles. ¡Toma precauciones si realizarás actividades al aire libre o viajarás en carreteras!

Continuará el ambiente de muy #Frío a frío con posibles heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.



Por la noche, las temperaturas descenderán y el clima será templado en gran parte de la entidad, con cielos despejados y sin precipitaciones. En zonas serranas el ambiente será más frío, por lo que se recomienda abrigarse. Las autoridades recordaron que las rachas de viento podrían provocar caída de árboles o anuncios espectaculares, por lo que se pide precaución. Autoridades mantienen vigilancia por el nuevo Frente Frío en el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)