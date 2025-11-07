Clima en Sonora: Advierten llegada de FRENTE FRÍO 13; estos DÍAS hará FRÍO

Hermosillo, Sonora.- Aunque la temporada de lluvias ha pasado, es importante seguir consultando el pronóstico del clima, pues para estos próximos días se está advirtiendo la entrada de un nuevo frente frío que afectará a Sonora y causará bajas temperaturas. TRIBUNA te presenta el pronóstico del clima con la última información emitida por Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones del tiempo.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora (CEPC), durante la noche del día sábado 8 de noviembre y primeras horas del domingo 9 de noviembre, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío (número 13) sobre el norte del país. Aunque no se espera que ingrese de manera directa al estado de Sonora, sí originará efectos indirectos sobre gran parte de la entidad. "Se espera que la aproximación de dicho sistema ocasione un descenso marcado en las temperaturas durante el fin de semana próximo. Los valores variarán dependiendo de la zona, siendo la región montañosa la que pudiera registrar valores cercanos a los 0°C", indica el reporte CEPC.

Llegará un frente frío a Sonora

Las autoridades del clima indican que, para el resto del estado, las temperaturas mínimas rondarían entre los 12°C y los 17°C. Como se mencionó antes, no se esperan precipitaciones durante el paso de este frente frío número 13. Por otra parte, las autoridades mantienen en vigilancia dos nuevos sistemas invernales, los cuales pudieran ingresar durante los días 15 y 19 de noviembre; estos pudieran generar algunas precipitaciones, descenso marcado en las temperaturas y rachas de viento. Ante los cambios de temperatura, las autoridades recomiendan mantenerse abrigado y, ante cualquier emergencia, repórtala al 911.

¿Cómo será el clima para mañana sábado 8 de noviembre de 2025 en el resto de Sonora?

De acuerdo con el reporte de Conagua, en el transcurso del día se espera cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como frío en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) en la región.

En las próximas horas se pronostican #Lluvias puntuales fuertes en zonas de #QuintanaRoo.



Te invitamos a consultar el #Pronóstico completo en ??https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/pO89OPmh3a — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui