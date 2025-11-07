¿Cómo estará el CLIMA HOY en Ciudad Obregón? Conagua advierte día soleado sin LLUVIAS

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este viernes 7 de noviembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en Ciudad Obregón? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales o recreativos, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que dictan las autoridades meteorológicas, a fin de que tomes las precauciones necesarias- ¡Aquí toda la información que debes conocer!

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las previsiones de The Weather Channel, la mañana de este viernes inició con temperaturas entre 18 y 19°C y vientos calmos del noreste en Ciudad Obregón. Entre las 5:00 y 8:00 horas se mantendrá el cielo despejado, sin neblina y con índice UV muy bajo. A media mañana el clima cambiará hacia un ambiente más cálido. Alrededor de las 11:00 se registrará cielo completamente soleado y una temperatura cercana a los 31°C.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

En este horario el índice UV aumentará a nivel medio, por lo que sí se recomienda aplicar protector solar en caso de pasar mucho tiempo al aire libre. Durante la tarde se alcanzará el punto más cálido de la jornada. A las 14:00 horas el termómetro marcará aproximadamente 34°C con cielo despejado y sin probabilidad de tormentas. La sensación térmica se mantendrá en 32°C con viento suave entre seis y 19 kilómetros por hora.

Para quienes trabajan bajo el sol o realizan deporte, la hidratación será importante, aunque el calor no será extremo comparado con otros días de otoño en la región. Hacia las 17:00 horas la temperatura comenzará a descender nuevamente, rondando los 31°C, todavía con ambiente soleado pero más agradable. Durante la noche el clima permanecerá estable y despejado.

A las 20:00 horas se esperan alrededor de 24°C con una sensación ligeramente más cálida debido al viento leve. Cerca de las 23:00 la temperatura descenderá hasta los 22 grados, manteniendo el cielo completamente despejado y un ambiente tranquilo, sin humedad y sin viento fuerte. El índice UV se mantendrá en cero durante toda la noche.

¡Disfruta de tu jornada en Ciudad Obregón!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)