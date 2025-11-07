Elías Retes entrega nueva maquinaria para avanzar en rezago de alumbrado público en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Se estima que en el municipio de Navojoa exista un déficit del 30 por ciento en el alumbrado público; por ello, el alcalde Jorge Alberto Elías Retes hizo entrega de nueva maquinaria para la Secretaría de Servicios Públicos, con la cual se buscará abatir este rezago.

De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Servicios Públicos, en las más de 54 colonias y ocho comisarías rurales de Navojoa se encuentran instaladas alrededor de nueve mil 744 lámparas; sin embargo, al menos tres mil de ellas necesitan rehabilitarse.

Elías Retes hizo entrega de una grúa a personal de Servicios Públicos, la cual tiene la capacidad de perforar las bases para la instalación inmediata de la postería, así como una caja aérea que facilitará los trabajos de mantenimiento e instalación de nuevas luminarias, sin necesidad de rentar equipos.

Entregamos a Mario, una grúa que nos va a servir para poder poner electrificación y llevar iluminación a cualquier parte de la ciudad… Con estas acciones vamos a avanzar más rápido para poder atender a toda aquella gente que no tiene luz", puntualizó.

Según el programa municipal de alumbrado público, se buscará reducir el déficit de luminarias con la instalación de 720 postes de luz solar, así como mil 290 nuevas lámparas en poste y 958 en sustitución o reparación; con costo de un millón 700 mil pesos.

Con esta inversión, las autoridades municipales se comprometieron a eliminar el rezago de alumbrado público en la ciudad, principalmente en el sector oriente y en el periférico, zonas muy transitadas pero casi en completa oscuridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui