Explosión Waldo's en Hermosillo: Cancelan el desfile del 115 aniversario de la Revolución Mexicana

Tras la explosión de la tienda Waldo's en Hermosillo, se optó por cancelar el desfile del 115 aniversario de la Revolución Mexicana

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora confirmó la cancelación del Desfile Cívico, Deportivo y Cultural conmemorativo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. A través de redes sociales, la Secretaría de Educación y Cultura informó que, en solidaridad con las familias que atraviesan por duelo a causa del incendio de la tienda Waldo's en el Centro de Hermosillo, se determinó cancelar el desfile.

El mencionado evento estaba programado para el 17 de noviembre y sería en las principales calles de la ciudad; se canceló en respeto a los familiares de las víctimas. La Secretaría de Educación y Cultura en Sonora agradece la comprensión de la sociedad en general.

Víctimas del incendio

Hasta este viernes, se tiene un saldo de 24 personas fallecidas a causa del incendio y un total de cuatro personas en atención médica, tres en hospitales de Hermosillo y una más en Phoenix, Arizona. La última persona de la que se confirmó su muerte es un hombre de 81 años que laboraba como paquetero en la tienda, quien tenía más de ocho años en su oficio y sufrió quemaduras en más del 90 por ciento de su cuerpo y perdió la vida a mediodía de este jueves en la Clínica del Noroeste en Hermosillo.

Desde el miércoles, se confirmó también el traslado de una joven de 20 años a la clínica especializada Valleywise Health Medical Center en Phoenix, Arizona, también por sus complicaciones de salud.

Cancelación de eventos por Solidaridad

Por su parte, el Ayuntamiento de Hermosillo también canceló su Festival del Globo, del 7 al 9 de noviembre, por solidaridad con las familias de las víctimas, en el que se tenía confirmada la presencia de artistas internacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui

