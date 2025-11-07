Navojoa: Pobladores de la Comisaría Rosales piden fumigar sus escuelas ante la amenaza del dengue

Navojoa, Sonora.- La comunidad estudiantil de la Comisaría Rosales en el municipio de Navojoa solicitó al Distrito de Salud número cinco su apoyo para iniciar con los trabajos de fumigación en los planteles de la localidad, debido a la amenaza de la proliferación del mosco transmisor del dengue.

A través de la oficina de regidores, los pobladores enviaron un oficio a José Gabriel Ramos Gallegos, titular de la Jurisdicción Sanitaria número cinco, para que envíe personal de vectores a realizar trabajos de saneamiento en los planteles.

Solicitamos su apoyo con la fumigación para las escuelas ubicadas en Comisaría de Rosales, esto como medida de prevención y seguridad, ya que en estos momentos se ha proliferado en gran escala la presencia de mosquitos y otros insectos. Situación que pone en riesgo a los estudiantes, maestros y a la población en general aledaña a estas instituciones de contraer alguna enfermedad que dichos insectos transmiten", se indicó.

De igual manera, se invitó a la comunidad a no bajar la guardia y a mantener sus patios libres de cacharros, ya que sólo así se podrá reducir el riesgo de que se presenten criaderos del mosco transmisor del dengue.

Fuente: Tribuna del Yaqui