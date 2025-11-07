Sismo cerca de Santa Rosalía se percibe en Hermosillo, pero no hay daños: Antonio Astiazarán

Hermosillo, Sonora.- El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez confirmó que el sismo registrado la madrugada de este viernes 7 de noviembre de 2025 cerca de Santa Rosalía, Baja California Sur, alcanzó a sentirse en Hermosillo, aunque sin causar daños ni incidentes.

"En Hermosillo no me reportan afectaciones por el sismo ocurrido esta mañana cerca de Santa Rosalía y que alcanzó a sentirse en nuestra capital. Seguimos atentos y en comunicación con todas las autoridades", informó el presidente municipal en redes sociales.

Por su parte, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora (CEPC) reportó que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales, pero se mantienen los recorridos preventivos en diversos sectores de la ciudad para descartar riesgos.

Finalmente, y de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, los movimientos telúricos ocurrieron a las 5:04, 5:16 y 5:59 horas, con magnitudes de 5.5, 4.2 y 4.2, respectivamente, todos localizados en las cercanías de Santa Rosalía y perceptibles también en Guaymas.

#Sonora | Autoridades municipales y de Protección Civil en el puerto realizan recorrido de inspección en edificios públicos y privados. pic.twitter.com/xlajiM6qd9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui