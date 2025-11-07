Sismo sacude a Guaymas, Empalme y Hermosillo, niño muere por dengue y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que ocurre en el estado, antes de desconectarte para disfrutar del fin de semana, quédate a ver y leer TRIBUNA. A continuación encontrarás el resumen de noticias que te pondrá al día sobre la agenda estatal: Se trata de Tribuna Top 3 Sonora. En la edición de este viernes 7 de noviembre, conoce los detalles del sorpresivo sismo que sacudió a Guaymas, Empalme y Hermosillo esta madrugada.

Suman 24 muertos por explosión en tienda Waldo's

El gobernador Alfonso Durazo confirmó la muerte de otra víctima de la explosión e incendio en una tienda Waldo's de Hermosillo. Se trata del señor Marcos Segundo Reyes, de 81 años de edad, quien tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el 90 por ciento de su cuerpo.

Fallece menor por dengue en Ciudad Obregón

Un menor de 10 años falleció en Ciudad Obregón a causa de complicaciones por dengue. El niño estudiaba el quinto grado en la escuela primera Centauro del Norte, de la colonia Valle Verde, donde ya se realizan labores de fumigación y limpieza tanto dentro de la escuela como en los alrededores.

Sismo sacude a Guaymas, Empalme y Hermosillo

Un sismo de magnitud 5.1 grados provocó alarma entre habitantes de regiones como Guaymas, Empalme y Hermosillo durante la madrugada de este viernes. Aunque no hubo víctimas, se reportaron daños en el Registro Civil de Guaymas, por lo que Protección Civil clausuró el edificio

