Ciudad Obregón, Sonora.- Por falta o incumplimiento en algunos dispositivos de seguridad fueron suspendidas las operaciones de la tienda de importaciones Gabenci en el Centro de Ciudad Obregón.

El negocio ubicado en la esquina de las calles 5 de Febrero y Guerrero fue visitado por inspectores de la unidad municipal de protección civil de Cajeme luego de una denuncia.

Suspende Protección Civil en Ciudad Obregón tienda de importaciones por incumplimiento de normas

Francisco Mendoza Calderón dijo a TRIBUNA que se encontraron dichas fallas, por lo que se procedió a la suspensión temporal hasta que se cumplan con las observaciones señaladas. "Seguimos trabajando en las inspecciones durante todo el año; muchas veces la gente no se da cuenta, pero no hemos dejado de hacerlas. La ley de Protección Civil donde hay afluencia masiva no nos permite actuar; es competencia del Estado, por lo que nosotros estamos actuando por denuncias; todas las denuncias que nos llegan al C-5 son donde hemos actuado", señaló.

Agregó que se continuarán atendiendo las denuncias de la ciudadanía o trabajadores de las empresas que hagan ese tipo de señalamientos.

