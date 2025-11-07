TEMBLOR en Sonora: Sismo de madrugada sorprende a habitantes de Guaymas, Empalme y Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un nuevo movimiento telúrico se registró la madrugada de este viernes 7 de noviembre de 2025 en el estado de Sonora y causó pánico entre la población. Autoridades confirmaron que el sismo principal tuvo magnitud 5.1 y fue perceptible en diversas localidades de la costa de la entidad. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles del evento.

Según los reportes iniciales, el epicentro se localizó cerca de Santa Rosalía, Baja California Sur, a las 05:16 horas, tiempo del centro de México. El siniestro tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros y coordenadas 27.97 latitud norte y -112.49 longitud oeste, lo que favoreció que la vibración alcanzara distintas comunidades de Sonora.

En Miguel Alemán, Bahía de Kino, Guaymas, Empalme y Hermosillo, habitantes mencionaron, mediante redes sociales, haber sentido el movimiento durante los primeros minutos de la mañana.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 61 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 07/11/25 06:59:24 Lat 27.81 Lon -111.96 Pf 8 km pic.twitter.com/5QwvyJadhX — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 7, 2025

No obstante, a pesar de la percepción amplia en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño, hasta ahora no se han confirmado daños materiales ni afectaciones mayores.

Sismos sacuden el noroeste de México

Minutos después del primer registro, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre otros eventos sísmicos en la misma zona. A las 05:59:33 horas se reportó un sismo de magnitud 4.9, localizado 69 kilómetros al suroeste de Miguel Alemán (La Doce), nuevamente a 10 kilómetros de profundidad. Este segundo movimiento también se percibió en puntos costeros de Sonora, aunque con menor intensidad que el inicial.

Segundos antes, se notificó una réplica de magnitud 4.2 ubicada a 61 kilómetros al noreste de Santa Rosalía, con profundidad de 8 kilómetros. Aunque de magnitud moderada, la réplica confirma la actividad sísmica que permanece activa en la región del Golfo de California desde primeras horas de la mañana.

En tanto, la Coordinación Municipal de Protección Civil emitió un reporte alrededor de las 5:50 horas, en el que informó que se realizaron revisiones en áreas urbanas y puerto de Guaymas sin detectar afectaciones. La dependencia pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar la difusión de mensajes no verificados que puedan generar alarma innecesaria.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades mantienen vigilancia en las localidades donde hubo reportes ciudadanos, así como monitoreo constante de la actividad sísmica. No se han confirmado derrumbes, afectaciones en viviendas o problemas en infraestructura pública. Protección Civil reiteró que cualquier actualización será comunicada a la población; recomendó conservar la calma ante posibles réplicas.

