Tiempo en Hermosillo HOY viernes 7 de noviembre: Mañana frescas, tarde calurosa sin LLUVIAS

Hermosillo, Sonora.- Este viernes arranca con condiciones tranquilas en Hermosillo y con un clima ideal para quienes salen temprano a trabajar, hacer ejercicio o llevar a los niños a la escuela. La capital de Sonora tendrá un día dominado por cielo despejado y horas de sol continuo, lo que dejará temperaturas frescas en la mañana y calor moderado conforme avance la tarde. Aquí en TRIBUNA te compartimos más detalles del clima y el tiempo.

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la mañana iniciará con un cielo completamente despejado, con temperaturas cercanas a los 18°C alrededor de las 6:00. La sensación térmica será la misma y el ambiente se mantendrá en calma, sin ráfagas fuertes de viento. Con el paso de las horas el termómetro subirá poco a poco: alrededor de las 8:00 se esperan 20°c bajo un cielo totalmente soleado, mientras que cerca de las 9:00 la temperatura alcanzará los 23 grados, con una sensación de 25.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

El índice UV permanecerá en niveles bajos, por lo que no será necesario el uso de bloqueador durante las primeras horas del día. Al llegar el mediodía el calor comenzará a sentirse con mayor fuerza. Hacia las 11:00 el cielo continuará despejado con 29°C. La radiación solar aumentará y el índice UV llegará a nivel medio, por lo que se recomienda usar protector solar si se realizan actividades al aire libre.

Durante la tarde el calor alcanzará su punto más alto: alrededor de las 14:00 la ciudad registrará cerca de 32°C. El viento soplará desde el oeste, aunque sin cambios bruscos, lo que ayudará a mantener un ambiente cálido pero estable. Después de las 17:00 la temperatura empezará a descender lentamente, aunque el cielo seguirá despejado y con sol visible. Se prevén 31 grados, con sensación de 29, sin probabilidad de lluvia.

En el video te compartimos las condiciones de cielo y #Temperatura para este día en las diferentes regiones de nuestro país. pic.twitter.com/EYc5XzxH8C — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 7, 2025

Hacia la noche, Hermosillo tendrá un ambiente más agradable, manteniendo cielos despejados y viento leve. A las 20:00 la temperatura rondará los 26°C y para las 23:00 descenderá hasta los 22, con una sensación de 25. El índice de rayos ultravioleta (UV) será prácticamente nulo durante la noche y no se espera humedad que provoque cambios drásticos en el clima.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)