Tras sismos en Guaymas, clausuran temporalmente oficinas del Registro Civil y Junta de Conciliación

Guaymas, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) clausuró temporalmente el edificio que alberga las oficinas de la Oficialía del Registro Civil y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo en Sonora, debido a daños en su estructura que sufrió por los últimos sismos registrados en la región este viernes 7 de noviembre.

Personal de la dependencia, junto con inspectores y titular de Protección Civil en Guaymas, realizaron una inspección al inmueble, ubicado en calle 19, entre avenida Serdán y calzada 'Agustín García López', en donde colocaron los sellos de clausurado en diferentes áreas. A las 5:08 horas de este viernes, tiempo del centro del país, se registró un temblor de magnitud 5.7 grados en escala de Richter, el cual tuvo su epicentro a 71 kilómetros al norte de Santa Rosalía, en el Golfo de California, pero que se sintió con intensidad en la región de Guaymas y Empalme.

Sin embargo, el temblor que causó los daños al edificio fue el ocurrido un día antes, de magnitud 5.1 grados en escala de Richter, igual en el Golfo de California, que provocó la caída de parte de su fachada. Del jueves a este viernes, en la misma zona del mar de Cortés, se ha registrado un enjambre de sismos, que de acuerdo al Sistema Sismológico van desde los 2.8 a 5.7 grados en la escala de Richter, a diferente profundidad.

La alcaldesa Karla Córdova González ordenó una inmediata inspección tanto de edificios públicos como privados, a fin de verificar si registraron daños con estos movimientos de la tierra. Dijo que solo se habían detectado daños en el edificio del Registro Civil, y en el resto de las infraestructuras se había encontrado todo normal.

#Sonora | Oficinas del Registro Civil en Guaymas, Sonora, son cerradas luego del derrumbe de la fachada por sismo ????



