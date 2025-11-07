VIDEO: Tras críticas de Lady Fritanga a Ciudad Obregón, le componen canción y las redes lo aplauden

Ciudad Obregón, Sonora.- Las críticas de la influencer Tamara Chiunti a Ciudad Obregón le han costado caro, pues además del odio y de la respuesta de los habitantes de Sonora, ahora el cantante Salvattore Zamorini, popularmente conocido en Internet, le ha escrito una canción para responderle, esto después de que la originaria de Veracruz señalara que Ciudad Obregón "huele a fritanga".

"Solo al llegar ya hueles a fritanga", son las palabras con las que se expresó la influencer, y es que estuvo de visita en la ciudad, ya que fue invitada a una boda, y aseguró que cuando llegó le dio un olor particular. "Normal para ti, que huele a fritanga; el olor a fritanga se te impregna en la piel". Tamara Chiunti también dijo, de forma despectiva, que solo hay dos calles en la ciudad y que le sorprendió mucho saber que tenían servicio de Uber.

Ante esto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y las críticas le llovieron a Tamara Chiunti; cientos usaron las plataformas para exponerla y afirmar que, aunque pidiera disculpas, Ciudad Obregón no olvidaría sus ofensas. Es así que el youtuber Salvattore Zamorini le escribió una canción que dio a conocer mediante sus redes sociales: "Lady Fritanga, porque usted lo pidió, ¡¡así apestamos en Obregón!!", escribió.

La canción, que ya tiene más de mil reproducciones y cientos de comentarios, dice así: "Por una güera oxigenada dicen que huelo a fritanga; esa güera desabrida no sabe nada de comida, fritanga dice. Aquí olemos a carne asada, gallina pinta y a discada, frijoles puercos con cecina, machaca. con tortillas de harina". Al ritmo de la cumbia, Zamorini le dice a Chiunti: "Tenemos como 500 calles y nomás en tres te pasearon".

"Querida Lady Fritanga, seguro vienes de Europa, pero ya nos dimos cuenta de que se moreleo". Entre los comentarios que ha recibido el video se encuentran: "Te estabas tardando", "La fritanga le quitó el olor a pescado, ¿pa qué se hace?", "Te la aventaste buena, chavita", "Bien rifado, como siempre, mi Salvattore Zamorini; no nomás tenemos buena comida en la rueda, sino buen talento como el tuyo y lo de muchos, ahuaaaa".

Tamara Chiunti, también conocida como tamarachiunti en Instagram, tiene más de 150 mil seguidores y su contenido se basa en mostrar productos de belleza, ropa o sus viajes; aunque ya pidió disculpas en redes sociales, los de Ciudad Obregón han aprovechado sus comentarios para reírse y hacer memes.

Fuente: Tribuna del Yaqui