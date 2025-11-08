Cámara de Industria de Construcción destaca beneficios del Ficoseg para fortalecer la seguridad en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Sonora, Adrián Camou Loera, subrayó la relevancia y los beneficios del Fideicomiso para la Seguridad (Ficoseg), el cual se implementó este año con el objetivo de fortalecer las estrategias de seguridad mediante la colaboración entre el sector público, la iniciativa privada y organizaciones sociales.

Explicó que este fideicomiso ha mostrado resultados positivos en otras entidades donde ya opera, y que surge ante la necesidad de sumar recursos y capacidades para mantener ciudades seguras.

Los gobiernos, por sí solos, ya no cuentan con la misma capacidad financiera para sostener y ampliar programas de seguridad, por lo que la participación del empresariado se vuelve esencial para garantizar entornos más protegidos. Ante eso, es cuando tiene que entrar el empresariado a apoyar, a formar parte de esa responsabilidad que tenemos para que tengamos ciudades seguras", indicó.

Precisó, que desde enero, Ficoseg ha comenzado a recaudar recursos aportados principalmente por empresas con más de 100 empleados, además de aportaciones que podrán provenir de instituciones y asociaciones. Finalmente, Camou Loera invitó a instituciones, empresas y ciudadanía a presentar ideas y proyectos que contribuyan directamente a la seguridad en sus comunidades.

Adrián Camou Loera, presidente de la CMIC

Ficoseg impulsa proyectos para fortalecer la seguridad en Sonora

Por su parte, el Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad (Ficoseg) llevó a cabo la tercera sesión ordinaria de su Comité Técnico, donde se revisaron avances y nuevos proyectos orientados a mejorar la seguridad en el estado. Se presentaron seis iniciativas en proceso de integración, enfocadas en videovigilancia, equipamiento y la creación de un observatorio ciudadano para niñas, niños y adolescentes.

La convocatoria 2025-1 continúa abierta hasta el 31 de diciembre para financiar acciones en materia de seguridad, justicia y participación ciudadana. El objetivo del fideicomiso es que los beneficios se reflejen en todas las regiones del estado, promoviendo entornos más seguros y fortalecidos socialmente. Ante ello, empresarios respaldan este programa que se va directamente al rubro de la seguridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui