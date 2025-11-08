Ciudad Obregón: Feria de los Libros celebra 25 años con cultura, lectura y unión entre generaciones

Ciudad Obregón, Sonora.- Con gran éxito dio inicio la edición número 25 de la Feria de los Libros, un evento que ofrece actividades como la presentación de novedades editoriales, música, danza, teatro, concursos y talleres.

Respecto a esta celebración, María de los Ángeles Félix, presidente de la organización ‘Ania Sewa’, dice que estas actividades tienen como objetivo tender un puente entre generaciones, además de promover la lectura como herramienta de cambio en la sociedad.

Hoy celebramos 25 años de la fiesta de los libros, un cuarto de siglo promoviendo la lectura, pero también celebramos 20 ediciones de 'Bazar de Libros', donde los libros encuentran nuevos hogares y las historias se siguen compartiendo", indicó.

Al respecto, el titular de Cultura Municipal, Enrique Espinoza Pinales, destacó que, pese a la tristeza que embarga a Sonora tras el trágico suceso en Hermosillo, se deben seguir promoviendo actividades en donde se celebra la vida, como lo es la Feria de los Libros.

De acuerdo al titular del Instituto Cajemense de la Cultura, Enrique Espinoza Pinales, es entorno a los libros como se puede lograr una unión entre generaciones; son los libros los que convocan a cada uno de los habitantes de la comunidad como instrumentos poderosos para promover lo mejor que tiene la humanidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui