Clima en Sonora: Conagua advierte descenso en la temperatura y cielo parcialmente nublado sin lluvia

Ciudad de México.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, se sabe que esperar para diferentes entidades para este sábado 8 de noviembre del 2025. Según el pronóstico, para este día se revela que habrá descenso en la temperatura y cielo parcialmente nublado sin lluvia.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han revelado, que hoy, el cielo estará parcialmente nublado y sin lluvia en Sonora y Sinaloa, manteniendo a lo largo de la mañana, el ambiente fresco a templado, así como frío en sierras de Sonora, mientras que en la tarde habrá ambiente cálido a caluroso, sin la probabilidad de lluvia.

En esta ocasión, en las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos entre el norte y noroeste de Sonora, existirán condiciones para caluroso con temperaturas entre de los 35 a 40 grados a lo largo del día, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad. Sin embargo, en las zonas de la sierra del estado, el clima descenderá hasta por debajo de los cero grados, por lo que en Nogales y zonas a sus alrededores tendrían climas extremos.

?? ¡Importante! consulta el #Pronóstico actualizado de #Lluvias para mañana domingo y lunes en zonas de la vertiente del #GolfoDeMéxico, donde se esperan precipitaciones de muy fuertes a torrenciales.



¡Mantente atento y toma precauciones! uD83DuDE00 #CondicionesMeteorológicasAdversas pic.twitter.com/dB8HpvpcAf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 8, 2025

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos bajas que podrían tener mínimo de 10 y 20 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 30 a 40 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur. Estas rachas podrían provocar tolvaneras por todo el estado.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui