Con 80 años, doña Elisa mantiene la tradición de las piñatas navideñas en Empalme

Empalme, Sonora.- Le aquejan enfermedades, una de ellas muy seria, que la ha llevado varias veces al hospital, pero aún así doña Elisa Pérez Amador no se da por vencida y continúa en el negocio que inició hace 35 años: La elaboración y venta de piñatas navideñas, hoy por hoy las más demandadas en Empalme.

Doña Elisa vive en el popular barrio del 'Canta ranas', en la colonia Moderna Sur, hasta donde año con año muchas personas acuden para realizar la compra de las piñatas que van a utilizar en las fiestas decembrinas, y otras hacen pedidos para asegurarlas y no batallar si se agotan.

Y es que en promedio cada año elabora unas 350 piñatas, que en ocasiones no alcanzan a llegar al 24 de diciembre, que es el día cuando más las procura la gente. Narra que antes del negocio de las piñatas tenía un puesto en el tianguis navideño, en donde vendía juguetes y otros artículos propios de la temporada decembrina.

Recuerda que en una ocasión se le ocurrió elaborar dos piñatitas y las llevó al tianguis para venderlas, y afortunadamente 'salieron'. Al año siguiente llevó cuatro, y también se vendieron de inmediato, de tal manera que para el otro año ya mejor no fue al tianguis y se avocó solo a hacer piñatas, y de entonces a la fecha se ha dedicado a esta labor, afortunadamente con muy buenos resultados.

Comenta que las empieza a elaborar desde el mes de junio, cuando está fuerte el calor, para que las 'bolas' sequen bien y endurezcan, y ya en noviembre las forra y decora. Señala que desde hace años tiene le ayuda de sus hijos Margarita y Ernesto, así como su nieta Karen, que se encargan de forrar la bola con papel china y metálico, y a colocar los picos para formar la estrella.

Fuente: Tribuna del Yaqui