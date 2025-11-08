Fallas de Protección Civil agravaron la tragedia durante incendio en Waldo's Hermosillo, afirma experto

Hermosillo, Sonora.- Tras la explosión e incendio registrado en la tienda Waldo's de Hermosillo, el consultor en gestión de riesgos y protección civil, Mariano Katase Ruiz, señaló que la presencia de un transformador dentro del establecimiento representa una violación a las normas de seguridad y a la NOM-001 de instalaciones eléctricas.

Explicó que equipos de este tipo deben ser verificados por una unidad certificadora y cumplir medidas específicas, de lo contrario la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no autoriza su conexión.

Aún cuando el transformador sea considerado la causa probable del siniestro, el incendio no fue el único factor que provocó las muertes, sino la ausencia de medidas de evacuación y mitigación, como puertas de emergencia y sistemas de alerta. Las personas fallecieron por intoxicación y porque no pudieron salir; solo había una puerta de acceso y salida", indicó.

Katase explicó que un programa interno de protección civil debe identificar riesgos internos y externos, y proponer acciones preventivas. Sin embargo, la tienda continuó operando pese a que, según autoridades, su programa había sido rechazado en 2021, lo que legalmente ameritaba clausura inmediata.

Afirmó que cualquier inspector municipal o estatal tiene facultades para suspender operaciones cuando detecta un riesgo inminente. "Hay que recordar que, desde la tragedia de la Guardería ABC en 2009, la responsabilidad de funcionarios de protección civil es alta y puede derivar en procesos penales si se comprueban omisiones".

El problema no se resuelve únicamente con endurecer leyes, sino mediante una política pública integral que incluya capacitación, certificación de personal, presupuesto y cultura de prevención en toda la población", argumentó.

Por último, mencionó, que el riesgo sigue presente porque no se han corregido las fallas estructurales del sistema y advirtió que incidentes similares pueden repetirse si no se fortalecen los mecanismos de gestión de riesgos en el estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui