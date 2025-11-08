Hermosillo: Despiden a Marco Segundo Reyes, 'cerillito' que murió tras incendio en Waldo's

Hermosillo, Sonora.- Con una misa en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María, ubicada en la colonia El Mariachi de Hermosillo, Sonora, familiares y seres queridos de Marco Segundo Reyes, un paquetero de 81 años de edad que perdió la vida a causa del incendio registrado en una tienda Waldo's ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre de 2025. Segundo Reyes sobrevivió del incidente, aunque perdió la vida el jueves tras varios días hospitalizado en la Clínica del Noroeste.

Este sábado 8 de noviembre, la familia de Marco llevó las cenizas del octogenario al centro religioso para darle el último adiós ante la presencia de amigos y personas allegadas a quien en vida fuera un ejemplo de resiliencia y trabajo duro. Según relatan sus familiares, el fatal percance ocurrió a sólo 40 minutos para que el adulto mayor pudiera terminar su jornada. Aquel fatídico día, Jacel Jazmín Espinoza Salazar, una mujer de 29 años, auxilió a Segundo Reyes.

Posteriormente, Marco fue trasladado a un nosocomio de la capital sinaloense con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. Días previos a que se confirmara su deceso, familiares estuvieron pidiendo sangre tipo O+ para apoyar su tratamiento, inclusive, su esposa Luz del Carmen Félix, quien también se desempeñaba como paquetera en la sucursal de Waldo's en la que se registró el incendio, contó los momentos complicados que estaban experimentado como familia.

A como lo estoy viendo cada vez que entro, mejor se hubiera muerto en ese instante... 90 por ciento de quemaduras, desde la cabeza hasta los pies está quemado", expresó la pareja sentimental de Marco a un medio de comunicación.

El pasado jueves 6 de noviembre, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó el fallecimiento de Marco Segundo Reyes y expresó sus condolencias para la familia afectada. Por su parte, Milagros Segundo agradeció a la ciudadanía en general por estar al pendiente de la situación de su padre. Previo a la misa, Marco Segundo Reyes, quien se convirtió en la víctima mortal número 24 de este lamentable hecho, fue velado en la Funeraria San Martín que se localiza en el bulevar Luis Encinas.

Fuente: Tribuna del Yaqui