¿Lloverá y bajarán las temperaturas en Sonora para la noche? Así será el clima HOY sábado 8 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tienes planes ya listos o estás pensando en salir durante la noche, sería importante que te mantengas informado sobre cómo serán las condiciones del clima en las próximas horas. A continuación, TRIBUNA te presenta el reporte más actualizado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que te enteres de los detalles sobre las temperaturas, posibles lluvias y tormentas que se esperan hoy sábado 8 de noviembre.

En la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional, publicado a través de la Conagua, con fecha de las 18:00 horas de hoy, se informó que no se presentarán lluvias en la entidad gobernada por Alfonso Durazo. Sin embargo, habrá un descenso en las temperaturas para las próximas horas debido a la llegada del Frente Frío número 13.

Así estará el clima en Sonora esta noche de sábado:

Los habitantes de Ciudad Obregón sentirán una noche con clima templado, con máximas de 25 grados y mínimas de 20. Mientras que en la capital del estado, la máxima será de 28 grados y la mínima de 21 durante la media noche. En tanto que para Navojoa, sus ciudadanos pueden esperar una máxima de 27 y una mínima de 22 grados. Y la ciudad fronteriza de Nogales tendrá temperaturas más bajas, que oscilarán entre los 22 y 15 grados.

¿Cómo será el clima mañana 9 de noviembre de 2025?

En el último reporte de la Conagua se informó que para el estado de Sonora, mañana domingo 2 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 35 y 40 grados, regresando al ambiente cálido luego de unos días de clima templado. Mientras que las temperaturas mínimas serán de 0 a 5 grados durante la madrugada en las zonas serranas del estado. Cabe resaltar que en otras regiones de México, el Frente Frío número 13 provocará fuertes lluvias, por lo que las autoridades han hecho un llamado a la población para estar prevenidos.

Incluso, en el último reporte de la Conagua de informó que durante la madrugad del lunes se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, lo cual ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente y sur del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui