Lupita Villalobos a tiktoker que criticó a Obregón: "Los únicos que podemos criticar somos los de Hermosillo"

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante los últimas, en redes sociales no se ha dejado de hablar de una fuerte controversia que engloba a Ciudad Obregón y una conocida influencer originaria de Veracruz. El revuelo comenzó después de que la creadora de contenido, identificada como Tamara Chiunti, hiciera una reseña sobre la pésima experiencia que había tenido visitando el sur de Sonora para asistir a una boda.

Aunque en redes, internautas se le fueron encima y varios famosos nacidos en la cabecera municipal de Cajeme, como Tony Aguirre y Regulo Caro, ya salieron a responder a la tiktoker, un mensaje que está llamando mucho la atención de la audiencia fue el que hizo la influencer hermosillense, Lupita Villalobos. Hace algunas horas, la creadora del podcast Las Alucines publicó un video con un contundente mensaje para la ahora llamada 'Lady Fritanga'.

Con su característico sentido del humor, Lupita le dejó en claro a Chiunti que no tenía ningún derecho en criticar la experiencia que pasó en Ciudad Obregón por una sencilla razón: "Te voy a decir algo preciosa, la morra que hizo el video, no hay manera que una hermosillense permita que alguien se meta con Obregón, los únicos que pueden criticar a Obregón somos los de Hermosillo", dijo recordando la enemistad que existe entre la gente de la capital y los obregonenses.

Ahora resulta que va a venir una morra de Veracruz a querer criticarlos. Oye, no te confundas, preciosa, te metiste con la ciudad del estado equivocado", añadió.

La también modelo y empresaria además defendió la gastronomía obregonense y también las calles de la ciudad, asegurándole a Tamara que su visita a Obregón no pudo haber sido tan terrible: "¿Qué no sabes contar? Supongamos que viste tres calles en la vueltita que te diste por Obregón, fueron las mejores tres calles mejor trazadas que has visto en tu vida. Que huele a fritanga, fritanga has de tener en las fosas nasales porque en Obregón ni se usa, ni sabemos qué es eso".

Antes de cerrar su mensaje, Villalobos pidió a Tamara y a cualquier otra persona que se atreva a criticar a Obregón a pensarla dos veces: "Más respeto para Obregón porque los únicos autorizados para meterse con Obregón somos los de Hermosillo y donde alguien se meta con Obregón ahí vamos a estar los de Hermosillo para defender a Obregón. Con Obregón no, con Sonora no", dijo la querida influencer sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui