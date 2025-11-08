Montserrat Raygoza, promesa del arte en la región del Mayo; recibió Premio a la Juventud Navojoense

Navojoa, Sonora.- La sensibilidad, pasión y creatividad que desborda la joven Montserrat Raygoza Russo a su corta edad, la han convertido en una gran artista; talento que incluso ha sido merecedor del Premio Municipal de la Juventud por su destreza en el dibujo.

La joven navojoense comenzó a dibujar desde muy pequeña, sin embargo, fue hasta los 12 años cuando encontró su pasión por la pintura, la cual hoy en día le ha permitido recibir el máximo galardón juvenil a nivel municipal.

Montserrat durante una exposición de su obra en el Festival de Humanidades

A pesar de que nunca tomó clases formales de dibujo o pintura, el talento de Montserrat nació gracias a la práctica diaria a través de video tutoriales; un talento natural que ha mejorado cada vez más.

Mi mamá vio que me gustaba mucho agarrar los colores, así que me empezó a comprar hojas, pinceles y pintaba todo el día… Crecí y me empezaron a comprar cuadernos y colores especiales de dibujo, por lo que he evolucionado mucho", confesó.

Monserrat fue una de las jóvenes galardonadas en la última edición del Premio a la Juventud Navojoense, en la categoría de Artes; un reconocimiento que recibió con mucho cariño.

Me sentí muy feliz, muy orgullosa de mí, la verdad sí me esforcé mucho para ganarme el premio… pinté los movimientos característicos del danzante del venado y ese fue el principal", puntualizó.

La joven originaria del municipio de Navojoa actualmente estudia el primer semestre en la Prepa TEC Navojoa, donde ha expuesto varias de sus obras a sus compañeros, desde el danzante del venado, hasta los personajes de películas favoritos y algunos retratos de sus amigos.

Fuente: Tribuna del Yaqui