Nuevo sismo frente a Sonora: Tras sacudidas en Guaymas, reportan otro temblor de 4.1 en Baja California Sur

Hermosillo, Sonora.- Desde el pasado jueves 6 de noviembre se ha tenido registro de varios sismos frente a las costas de Sonora y algunos de ellos han sido perceptibles en los municipios de Empalme, Guaymas y Hermosillo. Apenas durante la mañana de este sábado, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un nuevo movimiento de tierra de 4.1 grados muy cerca de tierras sonorenses.

De acuerdo con el reporte de la mencionada institución, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:38 horas de este sábado, a 73 kilómetros al noreste de Santa Rosalía, en Baja California Sur. El sismo tuvo una latitud de 27.97 y una longitud de -112.06, además de que su profundidad se registró a 10 kilómetros. Cabe resaltar que también han existido otros temblores de baja y mediana intensidad en las últimas horas en la misma zona.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 73 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 08/11/25 08:38:09 Lat 27.97 Lon -112.06 Pf 10 km pic.twitter.com/OSEaZbVh2n — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 8, 2025

Los movimientos más recientes iscilan entre los 3.9 grados y 4.1 grados. El más reciente sismo se suma a los otros que han ocurrido desde la madrugada del jueves y que han sido perceptibles en Sonora. Durante las primeras horas del viernes 7 de noviembre, un sismo de magnitud 5.1 grados en escala Richter sorprendió a los habitantes de Guaymas y Empalme, además de que también fue perceptible en la Costa de Hermosillo.

Habitantes de las mencionadas zonas, así como del poblado Miguel Alemán y Bahía de Kino, usaron las redes sociales para señalar que sí percibieron el movimiento alrededor de las 5:16 horas del viernes. Afortunadamente, en la zona norte del estado no se presentaron daños, confirmó el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán: "En Hermosillo no me reportan afectaciones por el sismo ocurrido esta mañana cerca de Santa Rosalía y que alcanzó a sentirse en nuestra capital. Seguimos atentos y en comunicación con todas las autoridades".

En tanto que autoridades de Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora (CEPC) indicaron que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales por estos movimientos. No obstante, en el puerto de Guaymas sí hubo afectaciones pero fueron menores. Aunque no hubo víctimas, se reportaron daños en el Registro Civil de Guaymas, por lo que Protección Civil clausuró el edificio.

SISMO Magnitud 4.8 Loc 68 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 07/11/25 13:18:00 Lat 27.90 Lon -111.98 Pf 10 km pic.twitter.com/58YS06RjOh — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui